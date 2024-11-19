Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В непростые времена надо искать альтернативные источники доходов. Минздрав поменяет свою точку зрения, надеюсь»

Дмитрий Свищев назвал доводы в пользу разрешения продажи пива на стадионах.

По словам депутата Госдумы, законопроект позволит привлечь в спортивную отрасль от 1,5 до 1,7 миллиарда рублей ежегодно. При этом не менее 20% средств, вырученных от продажи пива, будет направлено на развитие детско-юношеского спорта в России.

«Недавно мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы. Обговаривали этот вопрос с Минспорта РФ.

Против возвращения слабоалкогольных напитков на стадионы выступал только Минздрав. По их мнению, продажа пива повысит алкоголизацию населения страны. На днях мы написали письмо в министерство с просьбой актуализировать их позицию. Надеюсь, что они поменяют свою точку зрения.

Сейчас в нашей стране построены современные арены, отвечающие всем мерам безопасности. Уверен, что с продажей пива на стадионах не должно возникнуть никаких проблем.

Сейчас непростые времена, поэтому спорту надо искать альтернативные источники доходов, и продажа пива – как раз один из них», – сказал депутат Госдумы.