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  • Александр Мостовой: «Сигарету никогда в руках не держал, запретная для меня тема. В СССР многие футболисты пили, курили, в Испании, Франции, Португалии – единицы»
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Александр Мостовой: «Сигарету никогда в руках не держал, запретная для меня тема. В СССР многие футболисты пили, курили, в Испании, Франции, Португалии – единицы»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к курению.

– Для меня тема курения закрыта с 5 лет. Я никогда сигарету даже в руке не держал. Единственное, что делал, передавал пачку сигарет из рук в руки, если кто-то просил.

Ни отец, никто из родных никогда не курил. Запретная для меня тема. Да, я не имею права кому-то что-то запрещать, каждый человек живет как хочет, у всех одна жизнь, хочешь – кури. Но когда ты знаешь, что это вредит твоему здоровью и все равно куришь, это вообще ужас.

– Многие футболисты в Испании курили? Тот же Карпин этого никогда не скрывал.

– В Испании, Франции, Португалии не многие курили. Единицы. А в Советском союзе многие и пили, курили. Говорили «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет».

Отчасти тоже правы. Я вот столкнулся с камнями в почках, а не курил, не пил в жизни, спортом занимался. А камни – вот они. При этом есть люди, на которых пробы негде ставить, и они не знают, что такое больница, – сказал экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
алкоголь и спорт
курение и спорт
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