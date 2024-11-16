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Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Пора принимать решение, болельщики требуют. Только Минздрав против»

Дмитрий Свищев высказался на тему пива на стадионах.

«На этой неделе я написал запрос в Минздрав. Это единственное ведомство, которое стоит сейчас против возвращения пива на стадионы.

Сейчас ждем от них ответа, и думаю, что в ближайшее время мы проведем в рамках комитета Госдумы одно из совещаний и позовем туда, конечно, все ведомства.

Пора уже принимать решение, потому что болельщики требуют. Да и время само располагает, дополнительные деньги никому не помешают, тем более, что задач сейчас стоит очень много.

Законопроект в 2025 году? Он уже давно представлен на самом деле и лежит на полке, в первом чтении же он все прошел давно», – сказал депутат Госдумы РФ Свищев

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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