Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города

Неймар приобрел роскошный пентхаус в Дубае.

Пентхаус стоимостью 200 миллионов дирхам (около 54 миллионов долларов) расположен в жилом комплексе Bugatti Residences и включает частный лифт для автомобилей, который доставляет их непосредственно в апартаменты, а также частный бассейн с панорамным видом на центр Дубая.

Комплекс расположен в районе Business Bay и имеет самые высокие цены за квадратный метр.

В прошлом месяце бразилец также приобрел участок земли в Майами за 26 миллионов долларов.