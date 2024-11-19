Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города
Неймар приобрел роскошный пентхаус в Дубае.
Пентхаус стоимостью 200 миллионов дирхам (около 54 миллионов долларов) расположен в жилом комплексе Bugatti Residences и включает частный лифт для автомобилей, который доставляет их непосредственно в апартаменты, а также частный бассейн с панорамным видом на центр Дубая.
Комплекс расположен в районе Business Bay и имеет самые высокие цены за квадратный метр.
В прошлом месяце бразилец также приобрел участок земли в Майами за 26 миллионов долларов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mansion Global
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости