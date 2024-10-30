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Неймар за 26 млн долларов купил участок на побережье во Флориде на фоне слухов о переходе в «Интер Майами»

Неймар приобрел недвижимость во Флориде более чем за 25 миллионов долларов.

В последнее время в средствах массовой информации обсуждается возможный переход 32-летнего форварда саудовского «Аль-Хилаля» в «Интер Майами» из МЛС, где он может воссоединиться с бывшими партнерами по «Барселоне» – Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Эти слухи усилились после того, как стало известно, что Неймар приобрел земельный участок на берегу моря в деревне Бэл-Харбор, в округе Майами-Дейд, штат Флорида.

Как сообщил The Wall Street Journal, покупка обошлась бразильцу в 26 млн долларов.

Источник The Miami Herald подтвердил сделку: «Это рекордная цена за квадратный фут земли в Бэл-Харбор. Неймар только что купил пустой участок».

Участок расположен на побережье, к нему прилагаются утвержденные планы строительства дома площадью 13 000 квадратных футов (3 962 кв. м.), который будет спроектирован британской компанией Elicyon.

Неймар сыграл впервые за 369 дней! Больше года без футбола из-за крестов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Miami Herald
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛионель Месси
бизнес
logoЛуис Суарес
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
деньги
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