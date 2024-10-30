Неймар за 26 млн долларов купил участок на побережье во Флориде на фоне слухов о переходе в «Интер Майами»

Неймар приобрел недвижимость во Флориде более чем за 25 миллионов долларов.

В последнее время в средствах массовой информации обсуждается возможный переход 32-летнего форварда саудовского «Аль-Хилаля » в «Интер Майами » из МЛС, где он может воссоединиться с бывшими партнерами по «Барселоне» – Лионелем Месси , Луисом Суаресом , Серджи Бускетсом и Жорди Альбой .

Эти слухи усилились после того, как стало известно, что Неймар приобрел земельный участок на берегу моря в деревне Бэл-Харбор, в округе Майами-Дейд, штат Флорида.

Как сообщил The Wall Street Journal, покупка обошлась бразильцу в 26 млн долларов.

Источник The Miami Herald подтвердил сделку: «Это рекордная цена за квадратный фут земли в Бэл-Харбор. Неймар только что купил пустой участок».

Участок расположен на побережье, к нему прилагаются утвержденные планы строительства дома площадью 13 000 квадратных футов (3 962 кв. м.), который будет спроектирован британской компанией Elicyon.

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