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  • «Неймар на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но он загубил свою карьеру. Боже упаси». Президент «Ботафого» о трансфере бразильца
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«Неймар на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но он загубил свою карьеру. Боже упаси». Президент «Ботафого» о трансфере бразильца

Президент «Ботафого» исключил возможность трансфера Неймара.

Дурсесио Мелло спросили, будет ли его клуб претендовать на 32-летнего нападающего «Аль-Хилаля». 

«Боже упаси. Неймар – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного лучше Криштиану Роналду.

Но он загубил свою карьеру, кульминацией которой стала травма, из-за которой он пропустил больше года. И теперь он снова травмирован», – сказал Мелло Resenha Alvinegra. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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