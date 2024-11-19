«Пулишич забивает, исполняет танец Трампа – США по-крупному выигрывает чемпионат мира». Лалас о праздновании вингера «Милана»
Алекси Лалас отреагировал на празднование Кристиана Пулишича «танцем Трампа».
Вингер сборной США и «Милана» отпраздновал гол в ворота Ямайки в матче Лиги наций КОНКАКАФ (4:2), повторив танцевальные движения избранного президента США, которыми он заканчивал ряд выступлений на митингах, в том числе речь после победы на выборах.
После игры Пулишич объяснил свое празднование: «Это всего лишь танец, все так делают. Мне показалось это забавным».
«Пулишич забивает. Пулишич исполняет танец Трампа. Мы выигрываем чемпионат мира... По-крупному», – написал в твиттере бывший игрок сборной США.
Напомним, США является одной из стран организаторов чемпионата мира 2026 года наряду с Канадой и Мексикой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Алекси Лаласа
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