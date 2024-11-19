Основатель OutKick Трэвис после «танца Трампа» от Пулишича выложил гифку с плачущей танцующей девушкой: «Воукисты, голосовавшие за Харрис, смотрят на празднование Кристиана»

Журналист Клэй Трэвис пошутил о «танце Дональда Трампа» от Кристиана Пулишича.

Вингер сборной США и «Милана » отпраздновал гол в ворота Ямайки в матче Лиги наций КОНКАКАФ (4:2), повторив танцевальные движения избранного президента США , которыми он заканчивал ряд выступлений на митингах, в том числе речь после победы на выборах.

После игры Пулишич объяснил, что ставший популярным танец показался ему забавным.

Трэвис отреагировал на празднование Пулишича ироничной публикацией в твиттере. Спортивный журналист и основатель медиаресурса OutKick выложил GIF-изображение с плачущей девушкой, выполняющей танцевальные движения руками.

«Американские футбольные болельщики-воукисты, которые проголосовали за Камалу , наблюдают, как Кристиан Пулишич исполняет танец Трампа после своего гола», – написал Трэвис.

«Воук», «вокизм» или «воукизм» – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин приобрел более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, активизмом».