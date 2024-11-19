Основатель OutKick Трэвис после «танца Трампа» от Пулишича выложил гифку с плачущей танцующей девушкой: «Воукисты, голосовавшие за Харрис, смотрят на празднование Кристиана»
Вингер сборной США и «Милана» отпраздновал гол в ворота Ямайки в матче Лиги наций КОНКАКАФ (4:2), повторив танцевальные движения избранного президента США, которыми он заканчивал ряд выступлений на митингах, в том числе речь после победы на выборах.
После игры Пулишич объяснил, что ставший популярным танец показался ему забавным.
Трэвис отреагировал на празднование Пулишича ироничной публикацией в твиттере. Спортивный журналист и основатель медиаресурса OutKick выложил GIF-изображение с плачущей девушкой, выполняющей танцевальные движения руками.
«Американские футбольные болельщики-воукисты, которые проголосовали за Камалу, наблюдают, как Кристиан Пулишич исполняет танец Трампа после своего гола», – написал Трэвис.
«Воук», «вокизм» или «воукизм» – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин приобрел более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, активизмом».
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