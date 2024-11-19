«Бавария» подтвердила травму Пальиньи. Португалец пропустит ближайшие недели

Жоау Пальинья пропустит несколько недель из-за повреждения.

Полузащитник «Баварии» получил травму приводящей мышцы правого бедра во время тренировки в сборной Португалии , объявила пресс-служба мюнхенцев.

Это подтвердило обследование медицинского штаба «Баварии». Таким образом, Пальинья будет недоступен в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось , что он пропустит три недели.