«Бавария» подтвердила травму Пальиньи. Португалец пропустит ближайшие недели
Жоау Пальинья пропустит несколько недель из-за повреждения.
Полузащитник «Баварии» получил травму приводящей мышцы правого бедра во время тренировки в сборной Португалии, объявила пресс-служба мюнхенцев.
Это подтвердило обследование медицинского штаба «Баварии». Таким образом, Пальинья будет недоступен в течение ближайших недель.
Ранее сообщалось, что он пропустит три недели.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
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