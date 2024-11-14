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Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы

Жоау Пальинья получил травму в расположении сборной Португалии.

29-летний полузащитник пропустит матчи со сборными Польши и Хорватии в Лиге наций из-за повреждения приводящей мышцы. Он вернется в расположение «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, футболист выбыл примерно на три недели. Он может пропустить матчи с «ПСЖ» (в Лиге чемпионов), дортмундской «Боруссией» (в Бундеслиге) и «Байером» (в Кубке Германии). 

Статистику Пальиньи можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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logoСборная Португалии по футболу
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logoЖоау Пальинья
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