Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы

Жоау Пальинья получил травму в расположении сборной Португалии.

29-летний полузащитник пропустит матчи со сборными Польши и Хорватии в Лиге наций из-за повреждения приводящей мышцы. Он вернется в расположение «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, футболист выбыл примерно на три недели. Он может пропустить матчи с «ПСЖ» (в Лиге чемпионов), дортмундской «Боруссией» (в Бундеслиге) и «Байером» (в Кубке Германии).

Статистику Пальиньи можно найти здесь .