Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы
Жоау Пальинья получил травму в расположении сборной Португалии.
29-летний полузащитник пропустит матчи со сборными Польши и Хорватии в Лиге наций из-за повреждения приводящей мышцы. Он вернется в расположение «Баварии».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, футболист выбыл примерно на три недели. Он может пропустить матчи с «ПСЖ» (в Лиге чемпионов), дортмундской «Боруссией» (в Бундеслиге) и «Байером» (в Кубке Германии).
Статистику Пальиньи можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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