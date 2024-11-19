«В футбол играют ногами, а не языком». Вингер Испании Сарагоса о том, что Тухель не ставил его в состав «Баварии» из-за незнания немецкого и английского

Брайан Сарагоса высказался о своих проблемах в «Баварии» из-за незнания языка.

Вингер сборной Испании летом перешел в «Осасуну» из «Баварии» на правах аренды. В прошлом сезоне тогдашний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель , объясняя малое количество игрового времени Сарагосы , заявил: «Он не понимает языка. Ему тяжело даются немецкий и английский, хотя это базовый язык».

Во вчерашнем матче Лиги наций против Швейцарии (3:2) вингер сборной Испании и «Осасуны» реализовал пенальти на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте – его гол стал для испанцев победным.

«В футбол играют ногами, а не языком. Я никогда не испытываю недостатка в желании представлять свою страну. Я был в запасе, мне хотелось выйти на поле, и я все доказал.

Моя игра основана на дриблинге, и каждый раз, когда у меня есть мяч, я стараюсь это делать. Исполнение пенальти стало демонстрацией характера.

Игроки приходят и уходят, но сборная остается на том же уровне. У нас очень хороший состав, что мы и демонстрируем», – сказал вингер «Осасуны».