«В футбол играют ногами, а не языком». Вингер Испании Сарагоса о том, что Тухель не ставил его в состав «Баварии» из-за незнания немецкого и английского
Вингер сборной Испании летом перешел в «Осасуну» из «Баварии» на правах аренды. В прошлом сезоне тогдашний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, объясняя малое количество игрового времени Сарагосы, заявил: «Он не понимает языка. Ему тяжело даются немецкий и английский, хотя это базовый язык».
Во вчерашнем матче Лиги наций против Швейцарии (3:2) вингер сборной Испании и «Осасуны» реализовал пенальти на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте – его гол стал для испанцев победным.
«В футбол играют ногами, а не языком. Я никогда не испытываю недостатка в желании представлять свою страну. Я был в запасе, мне хотелось выйти на поле, и я все доказал.
Моя игра основана на дриблинге, и каждый раз, когда у меня есть мяч, я стараюсь это делать. Исполнение пенальти стало демонстрацией характера.
Игроки приходят и уходят, но сборная остается на том же уровне. У нас очень хороший состав, что мы и демонстрируем», – сказал вингер «Осасуны».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий