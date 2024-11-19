Жоаозиньо о ЧМ-2026: «Все участвуют, кроме России – это абсурд! Соскучился по сборной на больших турнирах»
Жоаозиньо недоволен недопуском России к отбору на чемпионат мира.
Ранее стало известно, что сборную России не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026, которая состоится в Цюрихе 13 декабря.
«Это абсурд! Все страны участвуют в национальных соревнованиях, и только Россия – нет.
Лично я соскучился по сборной России в больших турнирах и хотел бы, чтобы у них был шанс побороться за место на чемпионате мира», – сказал бывший игрок «Краснодара» и «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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