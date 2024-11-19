Жоаозиньо о ЧМ-2026: «Все участвуют, кроме России – это абсурд! Соскучился по сборной на больших турнирах»

Жоаозиньо недоволен недопуском России к отбору на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что сборную России не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 , которая состоится в Цюрихе 13 декабря.

«Это абсурд! Все страны участвуют в национальных соревнованиях, и только Россия – нет.

Лично я соскучился по сборной России в больших турнирах и хотел бы, чтобы у них был шанс побороться за место на чемпионате мира», – сказал бывший игрок «Краснодара » и «Динамо ».