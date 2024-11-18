Губерниев о допуске к ЧМ-2026: «Ни хрена нам не светит в этом цикле. Может, форвард таранного типа Трамп мощным ударом вырвет с корнем ворота, но пока просвета не видать»

Дмитрий Губерниев считает, что будущее сборной России может зависеть от США.

«Человек живет надеждой, надежда – наш компас земной. Но хочу сказать, что сейчас нужно быть реалистом, ни хрена нам не светит, увы, в этом отборочном цикле.

Посмотрим, может быть, форвард таранного типа Дональд Трамп мощным ударом не просто ударит, а вырвет с корнем ворота. Посмотрим, что произойдет.

Но пока что особенного просвета не видать с точки зрения возвращения российского спорта. В летних видах есть какие‑то подвижки, а зимой вообще труба. Футбол всесезонный, поэтому там труба широкая», – сказал комментатор «Матч ТВ ».