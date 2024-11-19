«Реал» и «Барса» претендуют на 18-летнего вингера «Малаги» Антонито. У него 3+3 в 13 играх
«Реал» и «Барселона» претендуют вингера «Малаги» Антонито.
Каталонцы хотели подписать 18-летнего игрока сборной Испании U19 минувшим летом, но «Малага» даже не стала рассматривать предложение. Мадридцы также делали запрос, при этом контракт Антонито рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ожидается, что «Малага» может согласиться продать футболиста зимой.
В 13 матчах текущего сезона на счету Антонито 3 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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