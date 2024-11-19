«Реал» и «Барса» претендуют на 18-летнего вингера «Малаги» Антонито. У него 3+3 в 13 играх

«Реал» и «Барселона» претендуют вингера «Малаги» Антонито.

Каталонцы хотели подписать 18-летнего игрока сборной Испании U 19 минувшим летом, но «Малага » даже не стала рассматривать предложение. Мадридцы также делали запрос, при этом контракт Антонито рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ожидается, что «Малага» может согласиться продать футболиста зимой.

В 13 матчах текущего сезона на счету Антонито 3 гола и 3 ассиста.