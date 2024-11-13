Флик заинтересован в трансфере Та летом. Защитник «Байера» ведет переговоры с «Барсой» и «Баварией»

Фанси Флик хотел бы видеть Джонатана Та в «Барселоне».

Действующий контракт защитника с «Байером» закончится летом 2025 года. Ранее игрок заявил , что не планирует продлевать соглашение.

Клуб потребует 15 миллионов в случае продажи футболиста в январе. Трансфер игрока рассматривает «Реал », в ближайшие недели руководство оценит возможность его перехода зимой или летом.

В настоящее время Та ведет переговоры с «Баварией» и «Барселоной». Мюнхенцы уже пытались подписать его летом, но не смогли достичь соглашения с «Байером ».

Тем временем Ханси Флик , который знает игрока по работе в сборной Германии, пытается убедить его подписать контракт с каталонским клубом. Он считает его подходящим вариантом для своего стиля игры, и будет не против, если тот сможет перейти бесплатно, учитывая, что летом кто-то из игроков обороны «Барсы» может уйти.

По данным Bild, Та уже решил, что не хочет играть в Серии А, и отклонил предложения от «Ювентуса » и «Интера ».

С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .