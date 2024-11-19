«Сокол» расторг контракт с Багой. Команду, вероятно, возглавит Стукалов

«Сокол» объявил об отставке Алексея Баги с поста тренера.

В понедельник наблюдательный совет саратовского клуба утвердил расторжение контракта с 43-летним специалистом по соглашению сторон.

«Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что-то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что-то не получилось. Буду болеть за клуб», – сказал Бага .

Сообщалось , что основной претендент на пост тренера «Сокола » – Алексей Стукалов , который уже возглавлял команду в сезоне-2017/18, после чего работал в «Велесе», «Уфе» и «Роторе».

После 19 туров «Сокол» с 19 очками занимает в Мелбет Первой лиге 16-е место, находясь в зоне вылета.