Первая лига. «Урал» примет «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика»
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 19-го тура.
В субботу «Урал» примет «Енисей», «Балтика» сыграет в гостях с «КАМАЗом», тульский «Арсенал» – с «Нефтехимиком».
В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде со СКА, «Сочи» – с «Тюменью».
Первая лига
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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