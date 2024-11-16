Первая лига. «Урал» примет «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 19-го тура.

В субботу «Урал » примет «Енисей », «Балтика » сыграет в гостях с «КАМАЗом », тульский «Арсенал » – с «Нефтехимиком».

В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде со СКА, «Сочи» – с «Тюменью».

Первая лига

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги