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Первая лига. «Ротор» примет «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу

В Мелбет Первой лиге стартует 18-й тур.

 В пятницу «Ротор» примет «Сочи». 

В субботу тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией» в гостях, «Торпедо» примет «Енисей», «Балтика» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.

В воскресенье «Шинник» будет противостоять «Уралу». 

Первая лига

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
результаты
logoПервая лига
logoТорпедо
logoШинник
logoКАМАЗ
logoБалтика
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoРотор
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoНефтехимик
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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