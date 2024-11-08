Первая лига. «Ротор» примет «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу

В Мелбет Первой лиге стартует 18-й тур.

В пятницу «Ротор » примет «Сочи ».

В субботу тульский «Арсенал » сыграет с «Аланией» в гостях, «Торпедо » примет «Енисей», «Балтика» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.

В воскресенье «Шинник» будет противостоять «Уралу ».

Первая лига

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги