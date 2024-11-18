Стукалов – фаворит на пост тренера «Сокола». Сегодня клуб должен уволить Багу (Metaratings)
Алексей Стукалов – основной претендент на пост тренера «Сокола».
Как сообщает Metaratings.ru, саратовцы уже контактировали с 40-летним специалистом, который возглавлял «Сокол» в сезоне-2017/18, после чего работал в «Велесе», «Уфе» и «Роторе».
По данным источника, нынешний тренер саратовцев Алексей Бага должен быть уволен сегодня.
После 19 туров «Сокол» с 19 очками занимает в Мелбет Первой лиге 16-е место, находясь в зоне вылета.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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