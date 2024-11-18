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Вальверде жалеет, что рано бросил учебу: «Мы решили, что я должен сделать ставку на футбол. Теперь я стараюсь внушить своим детям, что книги – это главное»

Федерико Вальверде назвал ошибку, о которой жалеет по сей день.

«К сожалению, я бросил учебу ради футбола. Я закончил начальную школу, но не среднюю.

Мы поговорили дома и решили, что, если я хочу посвятить себя футболу, я должен сделать ставку на него. Очевидно, это неправильно. Теперь я стараюсь внушить своим детям, что книги – это главное, и чтобы они забыли обо всем остальном», – сказал полузащитник «Реала» в интервью Хорхе Вальдано на канале Movistar+. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХорхе Вальдано
logoФедерико Вальверде
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