Вальверде будет играть на правом фланге обороны «Реала» до возвращения Васкеса
Федерико Вальверде будет играть на правом фланге обороны в ближайшие недели.
Напомним, профильные правые защитники «Реала» Лукас Васкес и Даниэль Карвахаль получили травмы. Последний выбыл до конца сезона.
По информации As, именно Вальверде закроет эту позицию до восстановления Васкеса. Испанец вернется на поле примерно через месяц.
За время выступлений за «Реал» уругвайский полузащитник провел 4 матча на позиции правого защитника – по два при Карло Анчелотти и Зинедине Зидане. Последний из них состоялся в январе 2022 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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