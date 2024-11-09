Анчелотти о травмах «Реала»: «Я не думаю о рынке, до Рождества придется работать с тем, что есть. Календарь не дает игрокам отдыхать – это не только наша проблема»
Мадридский клуб обыграл «Осасуну» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги. По ходу первого тайма трое игроков «Реала» получили травмы.
Защитник Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки с поражением менисков. Мышечные травмы диагностированы у Родриго и Лукаса Васкеса – бразилец пропустит минимум месяц, испанец – 3 недели.
«Сейчас ничего не поделаешь, мы оценим ситуацию в ближайшие месяцы. Сейчас ничего сделать нельзя. Я не думаю о рынке, потому что до рождественского перерыва нам нужно работать с тем, что у нас есть.
Сегодня Вальверде сыграл на позиции крайнего защитника, что мне кажется приемлемым, Рауль Асенсио сыграл центрального защитника… Мы будем делать то же самое, что и в прошлом году.
Нынешний календарь не дает игрокам достаточно отдыха. Это общая проблема, а не только наша», – сказал главный тренер «Реала».
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