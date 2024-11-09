Анчелотти о травмах «Реала»: «Я не думаю о рынке, до Рождества придется работать с тем, что есть. Календарь не дает игрокам отдыхать – это не только наша проблема»

Карло Анчелотти высказался о ситуации с травмами в «Реале».

Мадридский клуб обыграл «Осасуну» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги . По ходу первого тайма трое игроков «Реала» получили травмы.

Защитник Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки с поражением менисков. Мышечные травмы диагностированы у Родриго и Лукаса Васкеса – бразилец пропустит минимум месяц , испанец – 3 недели.

«Сейчас ничего не поделаешь, мы оценим ситуацию в ближайшие месяцы. Сейчас ничего сделать нельзя. Я не думаю о рынке, потому что до рождественского перерыва нам нужно работать с тем, что у нас есть.

Сегодня Вальверде сыграл на позиции крайнего защитника, что мне кажется приемлемым, Рауль Асенсио сыграл центрального защитника… Мы будем делать то же самое, что и в прошлом году.

Нынешний календарь не дает игрокам достаточно отдыха. Это общая проблема, а не только наша», – сказал главный тренер «Реала ».