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Билич о Роналду: «Может, он и не лучший, но он великий. Одним людям Месси нравится больше, другим – он. Криштиану невероятен, у него есть все»

Славен Билич назвал Криштиану Роналду величайшим спортсменом в истории Португалии.

«Для него важен каждый мяч. Он играет в каждом матче, даже против нас, хотят этот матч не является большим дерби.

Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну – это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.

Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим – он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.

Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить», – сказал бывший тренер «Локомотива», «Вест Хэма» и саудовского «Аль-Фатеха» в интервью Record. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Leonino
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЛионель Месси
logoСлавен Билич
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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