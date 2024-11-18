Билич о Роналду: «Может, он и не лучший, но он великий. Одним людям Месси нравится больше, другим – он. Криштиану невероятен, у него есть все»
«Для него важен каждый мяч. Он играет в каждом матче, даже против нас, хотят этот матч не является большим дерби.
Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну – это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.
Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим – он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.
Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить», – сказал бывший тренер «Локомотива», «Вест Хэма» и саудовского «Аль-Фатеха» в интервью Record.
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