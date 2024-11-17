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Анхель Ди Мария: «Роналду и Месси – лучшие в истории для меня. Но Лео ни с кем не сравнить»

Анхель Ди Мария считает Лионеля Месси уникальным футболистом.

«Для меня Криштиану Роналду и Лионель Месси – лучшие футболисты в истории.

Но очевидно, что Месси ни с кем не сравнить», – отметил в интервью Clank! бывший вингер сборной Аргентины.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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