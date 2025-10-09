В Китае футболист сломал шею, ударившись о рекламный щит. Асамоа может остаться частично парализованным

Самуэль Асамоа сломал шею в Китае, ударившись о рекламный щит.

Во время матча второго китайского дивизиона Асамоа, играющий за «Гуанси Пинго», столкнулся с Чжан Чжисюном из «Чунцин Тунлянлун». Соперник толкнул Самуэля на рекламный щит. 31-летний игрок сборной Того ударился о щит головой.

«Гуанси Пинго» сообщил, что у Асамоа диагностировали множественные переломы шеи и обширное повреждение нервов. Футболиста прооперировали, он в стабильном состоянии.

В то же время клуб отметил высокий риск развития у Самуэля параплегии – типа паралича, при котором человек не способен двигать нижней частью тела.