Менеджер нигерийской федерации о матче с Россией: «Он возможен весной. Никаких документов еще не подписано»
В Нигерии прокомментировали информацию о матче со сборной России.
Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборные России и Нигерии договорились о проведении товарищеской игры в 2025 году.
«Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано. Где и когда может пройти матч, будет понятно только в следующем году», – сказал менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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