Менеджер нигерийской федерации о матче с Россией: «Он возможен весной. Никаких документов еще не подписано»

В Нигерии прокомментировали информацию о матче со сборной России.

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил , что сборные России и Нигерии договорились о проведении товарищеской игры в 2025 году.

«Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано. Где и когда может пройти матч, будет понятно только в следующем году», – сказал менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.