«Ювентус» может продать Влаховича зимой, если получит хорошее предложение и найдет замену. Туринцы хотят до конца декабря продлить контракт с форвардом, но прогресса нет
La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» хотел бы продлить с форвардом контракт, истекающий через полтора года, до конца декабря.
В клубе согласны даже на то, чтобы новое соглашение было рассчитано до 2027-го. Однако пока добиться прогресса туринцам не удалось, контакты с окружением ни к чему не приводят.
Отмечается, что «бьянконери» тратят на Влаховича 35 млн евро в год с учетом зарплаты. Соглашение также предполагает бонусы за лояльность: в конце этого сезона форварду начислят 10,5 млн, в конце следующего – 12.
Также отмечается, что футболист пока не смог наладить хорошие отношения с новым главным тренером Тиаго Моттой.
Если зимой «Ювентус» получит хорошее предложение о трансфере серба, то может принять его. При этом возникнет необходимость найти Влаховичу адекватную замену.
В текущем сезоне Душан забил 6 голов в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий