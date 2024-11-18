«Ювентус» может продать Влаховича зимой, если получит хорошее предложение и найдет замену. Туринцы хотят до конца декабря продлить контракт с форвардом, но прогресса нет

Душан Влахович может быть продан зимой.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус » хотел бы продлить с форвардом контракт, истекающий через полтора года, до конца декабря.

В клубе согласны даже на то, чтобы новое соглашение было рассчитано до 2027-го. Однако пока добиться прогресса туринцам не удалось, контакты с окружением ни к чему не приводят.

Отмечается, что «бьянконери» тратят на Влаховича 35 млн евро в год с учетом зарплаты. Соглашение также предполагает бонусы за лояльность: в конце этого сезона форварду начислят 10,5 млн, в конце следующего – 12.

Также отмечается, что футболист пока не смог наладить хорошие отношения с новым главным тренером Тиаго Моттой.

Если зимой «Ювентус» получит хорошее предложение о трансфере серба, то может принять его. При этом возникнет необходимость найти Влаховичу адекватную замену.

В текущем сезоне Душан забил 6 голов в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .