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«Ювентус» может продать Влаховича летом, если тот не продлит контракт (Corriere dello Sport)

Будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» находится под вопросом.

Туринский клуб может продать форварда по окончании сезона, если тот не продлит контракт, полагает Corriere dello Sport.

Соглашение 24-летнего игрока сборной Сербии с «Юве» рассчитано до июня 2026 года.

По словам спортивного директора «старой синьоры» Кристиано Джунтоли, переговоры о будущем Влаховича пройдут в декабре. 

Зарплата нападающего составляет 24 млн евро в год до вычета налогов.

В 7 матчах сезона Серии А Влахович забил 5 голов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Corriere dello Sport
logoЮвентус
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДушан Влахович
Кристиано Джунтоли
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