«Ювентус» может продать Влаховича летом, если тот не продлит контракт (Corriere dello Sport)
Будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» находится под вопросом.
Туринский клуб может продать форварда по окончании сезона, если тот не продлит контракт, полагает Corriere dello Sport.
Соглашение 24-летнего игрока сборной Сербии с «Юве» рассчитано до июня 2026 года.
По словам спортивного директора «старой синьоры» Кристиано Джунтоли, переговоры о будущем Влаховича пройдут в декабре.
Зарплата нападающего составляет 24 млн евро в год до вычета налогов.
В 7 матчах сезона Серии А Влахович забил 5 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Corriere dello Sport
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