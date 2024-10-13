«Ювентус» может продать Влаховича летом, если тот не продлит контракт (Corriere dello Sport)

Будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» находится под вопросом.

Туринский клуб может продать форварда по окончании сезона, если тот не продлит контракт, полагает Corriere dello Sport.

Соглашение 24-летнего игрока сборной Сербии с «Юве» рассчитано до июня 2026 года.

По словам спортивного директора «старой синьоры» Кристиано Джунтоли , переговоры о будущем Влаховича пройдут в декабре.

Зарплата нападающего составляет 24 млн евро в год до вычета налогов.

В 7 матчах сезона Серии А Влахович забил 5 голов.