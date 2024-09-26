Влахович назвал Кейна и Левандовского лучшими завершителями. У Холанда форвард «Юве» взял бы забеги в штрафную, у Лаутаро – расположение тела, у Осимхена – скорость
Душан Влахович назвал качества, которые позаимствовал бы у других нападающих.
«У Холанда я бы взял то, как он входит в штрафную. Когда он начинает свой забег, его трудно остановить.
У Лаутаро Мартинеса – то, как он располагает тело, поскольку это имеет решающее значение. Он был лучшим в прошлом сезоне, и я испытываю к нему большое уважение.
Харри Кейн и Роберт Левандовски – лучшие завершители, у Виктора Осимхена я бы взял скорость», – заявил форвард «Ювентуса».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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