Влахович назвал Кейна и Левандовского лучшими завершителями. У Холанда форвард «Юве» взял бы забеги в штрафную, у Лаутаро – расположение тела, у Осимхена – скорость

Душан Влахович назвал качества, которые позаимствовал бы у других нападающих.

«У Холанда я бы взял то, как он входит в штрафную. Когда он начинает свой забег, его трудно остановить.

У Лаутаро Мартинеса – то, как он располагает тело, поскольку это имеет решающее значение. Он был лучшим в прошлом сезоне, и я испытываю к нему большое уважение.

Харри Кейн и Роберт Левандовски – лучшие завершители, у Виктора Осимхена я бы взял скорость», – заявил форвард «Ювентуса ».