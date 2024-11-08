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  • Ринат Билялетдинов об иностранных тренерах: «Наши ничуть не хуже по качеству, видению предмета. Чего-то сверхъестественного у иностранцев не увидел. Поклоняться кому-то не следует»
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Ринат Билялетдинов об иностранных тренерах: «Наши ничуть не хуже по качеству, видению предмета. Чего-то сверхъестественного у иностранцев не увидел. Поклоняться кому-то не следует»

Ринат Билялетдинов заявил, что отечественные тренеры не уступают иностранным.

«Что касается работы тренера, ее все оценивают по-разному, тут можно и ошибиться, и угадать. В деятельности иностранных тренеров я видел и хорошие моменты, и то же, что есть у нас. Когда была дискуссия, считалось, что иностранный специалист не подвержен административному воздействию, не знает всех наших «подводных» моментов, вроде как чистота эксперимента. Это был один из аргументов.

Даже судей приглашали на основные матчи, не доверяя и бросая тень на наших судей. Считалось, что они не могут судить объективно и квалифицированно. Так же сейчас и с тренерами. Может быть, кто-то что-то почерпнул, но есть что черпать и у нас. Я уже могу сравнивать, есть опыт – я больше 50 лет в футболе. Наши тренеры ничуть не хуже по квалификации, по качеству, по видению предмета. Мы не хуже.

Я сталкивался с тренерами, которые были в прошлом заслуженными игроками. Их качества всегда можно где-то принизить, сказать, что они деспотичные, но знание предмета у них было на высочайшем уровне. Ведь немаловажен факт, что не каждый, даже хороший игрок, может научить тому, что умеет сам. Игрок и тренер – вещи разные.

Я не боготворю ни одного тренера-иностранца. Да, могу сказать, что кто-то работал качественно, но сказать, что он светило на нашем небосводе, не могу. Хотя, конечно, отдаю дань уважения Хиддинку, потому что он неожиданно, может быть, даже для себя, собрал такую команду, которая взлетела. И, может, если бы не испанцы, могла взлететь еще выше. Могу выделить Дика Адвоката – у него были неплохие задумки. Фабио Капелло еще.

Как бы справились наши тренеры? Ну, тут мы можем только рассуждать с пеной у рта, но доказать ничего не сумеем. Повторюсь еще раз: чего-то сверхъестественного ни в одном из тренеров-иностранцев я не увидел. Никуда не делись минусы иностранных тренеров в том, что они имеют дело на всех уровнях с нашим человеком. И даже если сербский менталитет похож, все равно мы другие по темпу жизни, по ее восприятию и по отношению внутри команды. Наши тренеры не хуже, и поклоняться кому-то не следует», – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Рубина».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Капелло
logoРинат Билялетдинов
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