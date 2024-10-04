Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?

Скоро можно начинать тренировки.

Поль Погба больше года не играет в футбол. На поле после дисквалификации на четыре года его уже никто и не ждал, но успешная апелляция все изменила.

Теперь у француза есть шанс сыграть даже в этом сезоне.

От 48 месяцев бана – до 18!

Кратко о деле: в августе 2023-го после одной из игр в пробе Погба обнаружили повышенный уровень тестостерона. Последний матч за «Ювентус» он провел 3 сентября, после этого его отстранил антидопинговым трибуналом. В феврале 2024-го француз получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Отойдя от шока, Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Погба забанили на 4 года – из-за повышенного тестостерона. Это конец карьеры?

Теперь журналист Daily Mail Сами Мокбел сообщил, что игрок успешно обжаловал решение – срок дисквалификации сократили с 48 до 18 месяцев. Поэтому уже в январе футболист сможет возобновить тренировки с «Ювентусом», а шанс сыграть появится уже в марте. Также отменили штраф на пять тысяч евро, который Погба выписали изначально.

Daily Mail пишет, что именно постановил CAS: Погба непреднамеренно принял запрещенное вещество, повышающее уровень тестостерона. К тому же его эффект распространяется только на женщин.

Погба выложил фото с бутсами. И сказал: «Наконец-то этот кошмар закончился»

Такое фото Поль вывесил в твиттере:

Первая запись более чем за год. За пару часов – более 150 тысяч лайков и почти 30 тысяч репостов. Комментариев тоже много – не менее пяти тысяч.

Через пару часов после новостей о сокращении дисквалификации Погба выступил с заявлением.

«Наконец-то этот кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать за своей мечтой.

Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку, которая не влияет на выступления мужчин-спортсменов и не улучшает результаты.

Я играю честно. Хотя я вынужден принять, что это объективное вменение (привлечение к ответственности без установления вины – Спортс”), я хочу официально выразить благодарность судьям CAS, выслушавшим мои объяснения.

Это был очень тяжелый период, потому что все, над чем я так усердно работал, было поставлено на паузу».

С «Ювентусом» француза связывает контракт до 2026 года. А в сборной он официально и не завершал карьеру, хотя и играл за нее последний раз весной 2022-го.

В следующем марте ему исполнится 32.

Погба вернется к плей-офф Лиги чемпионов. И квалификации к ЧМ?

Что можно увидеть, заглянув в март 2025-го:

● «Ювентус» сыграет сразу три домашних матча Серии А – против «Вероны», «Аталанты» и «Дженоа». Еще будет выезд к «Фиорентине».

● В чемпионате есть пара симпатичных вывесок за этот месяц, а в ЛЧ, если «Ювентус» попадет в 1/8 финала, точно будет какой-то интересный соперник. Эти матчи как раз запланированы в первой половине марта. Четвертьфиналы – уже позже, в апреле.

● Сборная Франции в 2025-м сыграет квалификационные матчи к ЧМ-2026. Тут нюанс – если попадет в группу с пятью сборными, то первые два матча пройдут уже в марте, а если с четырьмя, то только осенью.

За последний год Погба неоднократно попадал в новости – например, с предложением от клуба Медиалиги «БроукБойз»: «Мы предлагаем вам отдельное проживание в Одинцово, зарплату в размере $1500 и доступ к нашему современному медицинскому центру». Агент Рафаэла Пимента назвала фейком переговоры Погба с «Броуками». А еще – игрок снялся в фильме «4 нуля», где сыграл тренера молодых футболистов.

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«Пока вы не увидите интервью, где я говорю, что завершаю карьеру, это не так, – сказал Поль летом. – Я все еще ощущаю себя футболистом. С Погба еще не покончено, Погба здесь, и, пока вы не услышите от меня, что я закончил, можете не волноваться.

У меня есть огромное желание вернуться, я чувствую себя как ребенок, который хочет стать профессионалом. Я тренируюсь и делаю все возможное, чтобы вернуться на поле».

Через три месяца после этих слов стимул возрос многократно.

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Фото: East News /AP Photo/Rebecca Blackwell; Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency, IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press