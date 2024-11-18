Силкин о матче «Динамо» с «Амкалом»: «Вышли ребята, которых я знать не знаю, даже по фамилиям. Какая популяризация от того, что фигуристка Медведева не своим делом занимается?»

Сергей Силкин негативно высказался о матче «Динамо» с «Амкалом».

Товарищеский матч Winline сквозь вселенные прошел 17 ноября на «ВТБ Арене» и завершился победой медиафутбольного клуба со счетом 3:2. За «Динамо» сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

– Стоит ли проводить такие матчи?

– А я не знаю, для чего они нужны. Команды даже на Кубок играют другими составами. В этом матче вышли ребята, которых я знать не знаю, даже по фамилиям. Плюс выходят актеры, выходят фигуристы. Для чего это делается? Я не понимаю.

– Это принесет пользу с точки зрения популяризации футбола?

– Нет, ну какая популяризация? «Динамо» сейчас собирает достаточно большую аудиторию, временами играя в достаточно неплохой футбол. Что еще нужно зрителям? Народ ходит. Какая популяризация от того, что фигуристка Медведева вышла не своим делом заниматься? Она даже говорит: «Мне никто ничего не сказал». А что говорить-то? Я вот, например, не понимаю. Есть футбол, в который худо-бедно все по-разному играют.

Создать ажиотаж? Люди приходят смотреть футбол, а игры не было. В свое время было очень много динамовских команд, мы ездили по городам играть с ними матчи. Их настраивать не нужно, а ты выходишь спустя рукава. Результата нет, получается один негатив, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Пивоваров о Медведевой в матче с «Амкалом»: «Медийная составляющая. Она хотела сыграть, будучи амбассадором и болельщицей «Динамо». Деревянко было тяжело, он сказал, что чуть не умер»