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  • «Слышь, нерусский, пошел отсюда!» – слышал от лысых парней в берцах. В школе оскорбляли ровесники, на чемпионате РФ – чьи-то родители. Сейчас это искоренили». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о ксенофобии
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«Слышь, нерусский, пошел отсюда!» – слышал от лысых парней в берцах. В школе оскорбляли ровесники, на чемпионате РФ – чьи-то родители. Сейчас это искоренили». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о ксенофобии

Басель Абдулфаттах рассказал о проявлениях ксенофобии в России.

– В соцсетях у вас отображается имя Басель Альзаби. Что это значит?

– Это родовая фамилия, ее носил моей отец в Сирии. Когда переехал в СССР, почему-то поменял ее на Абдулфаттах. Фамилию Альзаби я дал своей дочери – считаю, так правильно. Эта фамилия ближе по духу и вообще больше нравится: простая, красивая и благозвучная.

– У вас с отцом в Петербурге проблемы из-за национальности?

– У отца в 90-е – возможно, но точно не знаю. Я тоже застал период скинхедов и попадал в пару историй с ними.

– Например?

– Однажды во дворе услышал: «Слышь, ты, нерусский! Пошел отсюда!» Оглянулся – сидели лысые парни в берцах. Неприятностей избежал.

Когда учился в школе, слышал оскорбления от ровесников. А позже – на юношеском чемпионате России – от чьих-то родителей.

Хорошо, что это сейчас искоренили – по крайней мере я лет с 17 с такими проблемами не сталкивался. Наоборот, говорят: внешность интересная, имя красивое, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита».

«Не слушал отца и купил Lexus, а лучше бы взял 2 квартиры. Окружение важно, спортсмены растрачивают капитал из-за непонятных людей рядом». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о тратах

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoБасель Абдулфаттах
детский футбол
дискриминация
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