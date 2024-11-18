«Слышь, нерусский, пошел отсюда!» – слышал от лысых парней в берцах. В школе оскорбляли ровесники, на чемпионате РФ – чьи-то родители. Сейчас это искоренили». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о ксенофобии
– В соцсетях у вас отображается имя Басель Альзаби. Что это значит?
– Это родовая фамилия, ее носил моей отец в Сирии. Когда переехал в СССР, почему-то поменял ее на Абдулфаттах. Фамилию Альзаби я дал своей дочери – считаю, так правильно. Эта фамилия ближе по духу и вообще больше нравится: простая, красивая и благозвучная.
– У вас с отцом в Петербурге проблемы из-за национальности?
– У отца в 90-е – возможно, но точно не знаю. Я тоже застал период скинхедов и попадал в пару историй с ними.
– Например?
– Однажды во дворе услышал: «Слышь, ты, нерусский! Пошел отсюда!» Оглянулся – сидели лысые парни в берцах. Неприятностей избежал.
Когда учился в школе, слышал оскорбления от ровесников. А позже – на юношеском чемпионате России – от чьих-то родителей.
Хорошо, что это сейчас искоренили – по крайней мере я лет с 17 с такими проблемами не сталкивался. Наоборот, говорят: внешность интересная, имя красивое, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита».
«Не слушал отца и купил Lexus, а лучше бы взял 2 квартиры. Окружение важно, спортсмены растрачивают капитал из-за непонятных людей рядом». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о тратах
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