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«В Сирии к России лояльное отношение. А после помощи в войне стало еще лучше, в том числе к Путину». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о странах

Басель Абдулфаттах рассказал об отношении к Владимиру Путину в Сирии.

Кто для местных Путин?

– Россия всегда для Сирии была партнером. Многие – в том числе мой отец – приезжали сюда учиться по обмену. Поэтому к России там по умолчанию лояльное отношение.

А после того, как она помогла Сирии в войне, стало еще лучше, в том числе к Путину, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах.

Россия и Сирия сыграют товарищеский матч 19 ноября в Волгограде.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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logoБасель Абдулфаттах
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товарищеские матчи (сборные)
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