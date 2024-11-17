«В Сирии к России лояльное отношение. А после помощи в войне стало еще лучше, в том числе к Путину». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о странах
Басель Абдулфаттах рассказал об отношении к Владимиру Путину в Сирии.
– Кто для местных Путин?
– Россия всегда для Сирии была партнером. Многие – в том числе мой отец – приезжали сюда учиться по обмену. Поэтому к России там по умолчанию лояльное отношение.
А после того, как она помогла Сирии в войне, стало еще лучше, в том числе к Путину, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах.
Россия и Сирия сыграют товарищеский матч 19 ноября в Волгограде.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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