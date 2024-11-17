Басель Абдулфаттах рассказал об отношении к Владимиру Путину в Сирии.

– Кто для местных Путин?

– Россия всегда для Сирии была партнером. Многие – в том числе мой отец – приезжали сюда учиться по обмену. Поэтому к России там по умолчанию лояльное отношение.

А после того, как она помогла Сирии в войне, стало еще лучше, в том числе к Путину, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита » Басель Абдулфаттах .

Россия и Сирия сыграют товарищеский матч 19 ноября в Волгограде.