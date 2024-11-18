«Не слушал отца и купил Lexus, а лучше бы взял 2 квартиры. Окружение важно, спортсмены растрачивают капитал из-за непонятных людей рядом». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о тратах

Басель Абдулфаттах рассказал о необдуманных тратах.

– Когда приобрели свою первую квартиру?

– В 2011-м, когда переходил из «Зенита» в «Крылья». Тогда была популярна история: купить жилье на котловане и продать через 2-3 года, зарабатывая 30%. Такой вариант мне порекомендовал отец – финансово грамотный человек был, занимался бизнесом. Советовал купить сначала жилье, а не машину. Я не слушал, купил себе Lexus GS300 – а лучше бы сразу взял две квартиры.

Да, машина мне была нужна – до того ездил только на метро, на такси я не ездил. Только из ночных клубов, когда мосты разведены – и то иногда метро ждали до утра (смеется.) А «Лексус» – это обслуживание, бензин, мыть его надо было. Пассив.

– Еще были безрассудные траты?

– Конечно. Nokia 8800 Sapphire. Тысяч пятьдесят-шестьдесят стоил – в те времена вообще большие деньги. Зачем я его приобретал, не знаю. Просто понторезная покупка.

– Какая машина у вас сейчас?

– Hyundai Equus. А тот случай научил: окружение очень важно. Видел и до сих пор вижу, как многие спортсмены бездарно растрачивают капитал из-за непонятных людей рядом, жен и других родственников, которые не обладают финансовой грамотностью или вообще вытягивают деньги, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита».