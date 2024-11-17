«Видишь, как пули вкапываются в землю. Опытные игроки легли, накрыв голову руками. Большинство, как я, понеслись к раздевалкам». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах про обстрел на тренировке в Сирии

Басель Абдулфаттах рассказал про тренировки в Сирии под обстрелом.

В 2016 году Абдулфаттах перешел в армейский клуб «Аль-Джеиш», который тренировался на военной базе. Обстрел случился на одной из тренировок команды.

– Ты просто слышишь свист пуль, видишь, как они вкапываются в землю рядом, прямо под ногами. Лишь сейчас осознаю, насколько это было близко ко мне. Потом – непонимание происходящего, смешанное с возбуждением. Ты в шоковом состоянии.

– Вы побежали?

– Опытные футболисты легли, накрыв голову руками. А большинство, как я, понеслись к раздевалкам пригнувшись. А тренеры сначала даже не поверили, что это произошло, поэтому остались на месте.

Где-то через год я узнал, что по этой базе прилетел минометный снаряд. И гендиректор клуба там. Он участвовал в моем подписании, хорошо ко мне относился. В военной форме ходил, на все выезды с нами ездил. Интересный был мужчина, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах .

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