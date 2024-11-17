«Видишь, как пули вкапываются в землю. Опытные игроки легли, накрыв голову руками. Большинство, как я, понеслись к раздевалкам». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах про обстрел на тренировке в Сирии
В 2016 году Абдулфаттах перешел в армейский клуб «Аль-Джеиш», который тренировался на военной базе. Обстрел случился на одной из тренировок команды.
– Ты просто слышишь свист пуль, видишь, как они вкапываются в землю рядом, прямо под ногами. Лишь сейчас осознаю, насколько это было близко ко мне. Потом – непонимание происходящего, смешанное с возбуждением. Ты в шоковом состоянии.
– Вы побежали?
– Опытные футболисты легли, накрыв голову руками. А большинство, как я, понеслись к раздевалкам пригнувшись. А тренеры сначала даже не поверили, что это произошло, поэтому остались на месте.
Где-то через год я узнал, что по этой базе прилетел минометный снаряд. И гендиректор клуба там. Он участвовал в моем подписании, хорошо ко мне относился. В военной форме ходил, на все выезды с нами ездил. Интересный был мужчина, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах.
Россия и Сирия сыграют товарищеский матч 19 ноября в Волгограде.
«В Сирии к России лояльное отношение. А после помощи в войне стало еще лучше, в том числе к Путину». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о странах
«России не стоит ждать легкой прогулки с Сирией. Там весь состав играет в Европе и Южной Америке, а не только в Азии, как раньше». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о матче
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