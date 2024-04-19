«Камп Ноу» откроется 15 декабря после реконструкции с 60-процентной вместимостью (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига болельщики Камп Ноу стадионы Футбол

«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в декабре.

По информации Mundo Deportivo, обновленный «Камп Ноу» откроется 15 декабря текущего года.

Изначально совет директоров «Барселоны» хотел приурочить возвращение на стадиона к 125-летию клуба 29 ноября. Однако в итоге было принято решение не торопиться и попросить Ла Лигу о том, чтобы первый матч на реконструированном «Камп Ноу» был сыгран 15 декабря.

Ожидается, что зрители смогут заполнить 60% (около 63 000) мест от общей вместимости, которая, как ожидается, составит 105 000.

«Барса» планирует зарабатывать до 120 млн евро в год на обновленном «Камп Ноу» за счет спонсоров и VIP

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44 комментария
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105 тысяч болельщиков ☠️
+37
-2
+35
Был на Камп Ноу в 14м году. Стадион удивительно большой и красивый 👍🏻
+32
-1
+31
Ответ S. A.
Какой прикол играть на недостроенном стадионе, когда Монжуик примерно столько же вмещает?
- не надо платить за аренду
- лучше/привычнее расположен
+31
0
+31
Можно смеяться над нынешней Барсой, но эта вместимость первый шаг возвращения в топы.
+15
-4
+11
Ответ Aidos9419
105 тысяч болельщиков ☠️
Дело за малым, играть так, чтобы они приходили в таком количестве, и испытывали только позитив от результатов.
+6
0
+6
Ответ S. A.
Какой прикол играть на недостроенном стадионе, когда Монжуик примерно столько же вмещает?
недостроенный зато новый Камп Ноу - бренд ☝️..
+7
-1
+6
Ответ Подкат Мальдини
Для сравнения ? Население Турина 900к Барселоны 1.7 мил Барселона туристический тёплый город Турин обычный европейский город без моря и климата На Барселону ходят туристы На Ювентус ходят болельщики Основная команда Турина это Торино и так было всегда ) Ставить под сомнение статус Ювентусу неправильно
А болельщики на Барселону не ходят, получается?
Смех до и только
+5
-1
+4
Один из лучших стадионов в мире
+5
-1
+4
Ответ Нефанатик
Какое еще Камп Ноу? Нет такого стадиона. Есть спотифай камп ноу.
Сам же и написал Камп Ноу! Простофиля..
+3
-1
+2
Ждём 🔴🔵
+6
-4
+2
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Ну так ему и лет было сколько. После реконструкции все должно быть хорошо
+2
0
+2
Отличная новость . Свой КампНоу это больше финансов , больше поддержки и больше хорошой игры . Ждём самый большой стадион Европы и конечно один из лучших в мире !
+2
0
+2
105 тыщ это уровень статусного востребованного клуба.
Для сравнения стадик Ювантуза всего 40 тыщ. И он даже не заполняется)))
+5
-3
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обновленный Спотифай 💪 наконец-то!
+8
-6
+2
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
А ты, Маrcus, видно принадлежишь к расе белых-light, которые во всем разбираются и всегда правы. Займи денег и посети этот стадион, чтобы убедится, кого и сколько там бывает, и впредь всякую ересь не писать.
P.S. Эти "азиаты" совсем недавно были в 4-ке лучших в мире, если ты знаешь и как итог - все же разбираются в футболе. 🙉
+1
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Ответ S. A.
Какой прикол играть на недостроенном стадионе, когда Монжуик примерно столько же вмещает?
Во первых, расположение Камп Ноу удобное по сравнению с Манжуиком. Во-вторых, трибуны ближе к полю и нету беговой дорожки. И последнее, это всё же родной стадион Барсы.
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Ответ neuner
из этих 105 тыщ добрая половина туристы, которые не болеют за клуб даже.. на 40 тысячном стадионе Юве атмосфера намного жарче бывает
попробуй хоть раз сам достать билеты на матч барсы если это не какая нить кубковая игра с клубом 5 дивизиона)
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Ответ Marcus-light
О чем вы? Я был на Камп Ноу 3 раза, это абсолютно непригодная для футбола чаша из Средневековья, на которой лишь незначительная часть занимается влалельцами абониментов. Почти все боковые трибуны наполнены туристами, которые смотрят футбол через экран телефона (что логично, там же зум есть). Если, к примеру, сравнить с АПЛ, Германией или даже Сантьягу Бернабеу (хотя там примерно такой де подход, но стадион несравнимо лучше) - поймете о чем я говорю. И не надо спорить с очевидными вещами, и взрослыми дядями. Вас не красит.
Взрослый дядя, а на средневековый стадион трижды приезжал. Понимаю, в вашем Саранске таких нет, вот и приходится летеь 4-5 часов, чтобы побыть в цивилизации 🤣
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Ответ rs 57cam
Взрослый дядя, а на средневековый стадион трижды приезжал. Понимаю, в вашем Саранске таких нет, вот и приходится летеь 4-5 часов, чтобы побыть в цивилизации 🤣
Никогда не был в Саранске, но там вроде отличный стадион строили к ЧМ. Даже после 6 лет забвения, уверен, куда круче Камп Ноу до реконструкции.
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Ответ Aidos9419
105 тысяч болельщиков ☠️
И без фай айди ;)
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Ответ akaAzazello
- не надо платить за аренду - лучше/привычнее расположен
-Легендарное и родное место
И всё-таки ~56к<~63к 🤓☝️
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Ответ Marcus-light
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Почему?
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Ответ молодой сутенер
В мой день рождения, не благодарите
Эх подарок спалили, вообще мог бы и раньше родиться, ну ладно, благодари!)
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Ответ Franco
попробуй хоть раз сам достать билеты на матч барсы если это не какая нить кубковая игра с клубом 5 дивизиона)
А в чем проблема? Сейчас в продаже туева туча билетов на игру с Валенсией 27 апреля. На Сосьедад вообще любой сектор.
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