«Камп Ноу» откроется 15 декабря после реконструкции с 60-процентной вместимостью (Mundo Deportivo)

«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в декабре.

По информации Mundo Deportivo, обновленный «Камп Ноу» откроется 15 декабря текущего года.

Изначально совет директоров «Барселоны» хотел приурочить возвращение на стадиона к 125-летию клуба 29 ноября. Однако в итоге было принято решение не торопиться и попросить о том, чтобы первый матч на реконструированном «Камп Ноу» был сыгран 15 декабря.

Ожидается, что зрители смогут заполнить 60% (около 63 000) мест от общей вместимости, которая, как ожидается, составит 105 000.

«Барса» планирует зарабатывать до 120 млн евро в год на обновленном «Камп Ноу» за счет спонсоров и VIP