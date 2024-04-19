«Камп Ноу» откроется 15 декабря после реконструкции с 60-процентной вместимостью (Mundo Deportivo)
«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в декабре.
По информации Mundo Deportivo, обновленный «Камп Ноу» откроется 15 декабря текущего года.
Изначально совет директоров «Барселоны» хотел приурочить возвращение на стадиона к 125-летию клуба 29 ноября. Однако в итоге было принято решение не торопиться и попросить Ла Лигу о том, чтобы первый матч на реконструированном «Камп Ноу» был сыгран 15 декабря.
Ожидается, что зрители смогут заполнить 60% (около 63 000) мест от общей вместимости, которая, как ожидается, составит 105 000.
«Барса» планирует зарабатывать до 120 млн евро в год на обновленном «Камп Ноу» за счет спонсоров и VIP
- лучше/привычнее расположен
Смех до и только
Для сравнения стадик Ювантуза всего 40 тыщ. И он даже не заполняется)))
P.S. Эти "азиаты" совсем недавно были в 4-ке лучших в мире, если ты знаешь и как итог - все же разбираются в футболе. 🙉
И всё-таки ~56к<~63к 🤓☝️