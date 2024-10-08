Концерты на «Камп Ноу» будут проходить редко и вне сезона. «Барса» учла опыт «Реала» и «Бернабеу»

«Барселона» учла опыт «Реала» и не будет часто проводить концерты на «Камп Ноу».

Каталонский клуб планирует вернуться на стадион, который сейчас реконструируется, в феврале 2025 года.

«Барселона », в отличие от «Реала » и других топ-клубов, не хочет, чтобы модель эксплуатации арены предусматривала проведение большого количества концертов.

Концерты на обновленном «Камп Ноу» будут проходить, но редко, по особенным случаям и вне сезона, об этом сообщила вице-президент «Барсы» Елена Форт.

Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Сантьяго Бернабеу » с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.

«Барса» сделает «Камп Ноу» третьей по величине ареной в мире (после Индии и Северной Кореи). Ради этого клуб на сезон уедет на другой стадион