Концерты на «Камп Ноу» будут проходить редко и вне сезона. «Барса» учла опыт «Реала» и «Бернабеу»
Каталонский клуб планирует вернуться на стадион, который сейчас реконструируется, в феврале 2025 года.
«Барселона», в отличие от «Реала» и других топ-клубов, не хочет, чтобы модель эксплуатации арены предусматривала проведение большого количества концертов.
Концерты на обновленном «Камп Ноу» будут проходить, но редко, по особенным случаям и вне сезона, об этом сообщила вице-президент «Барсы» Елена Форт.
Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Сантьяго Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.
«Барса» сделает «Камп Ноу» третьей по величине ареной в мире (после Индии и Северной Кореи). Ради этого клуб на сезон уедет на другой стадион
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