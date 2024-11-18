Габулов о бане сборной: «Тремя годами не ограничится — все это прекрасно понимают. Важно использовать время так, чтобы вернуться сильными» 

Владимир Габулов высказался о санкциях в отношении сборной России.

— Сборная России уже почти три года отстранена от официальных турниров и играет только товарищеские матчи. На ваш взгляд, это сильно скажется на ее уровне, когда нас все-таки разбанят?

— Скажется. И тремя годами это все не ограничится — все это прекрасно понимают. Важно использовать это время так, чтобы потом вернуться сильными.

И это касается не только сборной, но и всей системы российского футбола, чтобы более качественно было подготовлено то поколение, которое у нас будет в национальной команде после выхода из бана участвовать в международных матчах. Оно должно быть более конкурентоспособно, – сказал экс-вратарь сборной России.