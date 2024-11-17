Канчельскис о Батракове: «В АПЛ его не будет – он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно. Главное не погнаться за деньгами, а продолжать работать»
Андрей Канчельскис высказался о будущем Алексея Батракова.
«Батраков может заиграть в Европе. В какой лиге? В АПЛ Батракова не будет, потому что он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно.
Ему главное сейчас не погнаться за деньгами, а продолжать упорно работать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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