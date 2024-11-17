Канчельскис о Батракове: «В АПЛ его не будет – он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно. Главное не погнаться за деньгами, а продолжать работать»

Андрей Канчельскис высказался о будущем Алексея Батракова.

«Батраков может заиграть в Европе. В какой лиге? В АПЛ Батракова не будет, потому что он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно.

Ему главное сейчас не погнаться за деньгами, а продолжать упорно работать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».