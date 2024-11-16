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Канчельскис о матче России и Брунея: «Безобразие, хватит издеваться над людьми! Лучше было бы сыграть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА или «Краснодаром»

Андрей Канчельскис критично отозвался о матче России и Брунея (11:0).

Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил идею проведения товарищеского матча сборной России с Брунеем (11:0).

«Я такие матчи, как Россия – Бруней, не комментирую. Напишите строчку: Россия обыграла Бруней 11:0, поздравляем! Спасибо! Ребята, хватит уже издеваться над людьми! Вас самим интересно было смотреть?

Давайте больше не будем такие игры устраивать. Я не знаю, чем думает федерация футбола. Наверное, лучше было бы сыграть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА или «Краснодаром». Было бы другое сопротивление. Тогда можно было что-то сказать.

Такое безобразие я не хочу комментировать», – сказал экс-игрок сборной России. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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