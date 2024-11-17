«Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Подумаем, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо». Пивоваров о сотрудничестве с Александром
В «Динамо» думают, как продлить взаимодействие Александра Мостового с клубом.
Бывший полузащитник сборной России проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения тренерской лицензии. В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.
«Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Мы продолжили общение, ему нравится с нами взаимодействовать. Будем думать, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо», – сказал генеральный директор «Динамо».
Мостовой о «Динамо»: «Я им сказал: «Где Царь – там победа». Они пригласили меня на футбол и сыграли один из лучших матчей»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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