«Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Подумаем, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо». Пивоваров о сотрудничестве с Александром

В «Динамо» думают, как продлить взаимодействие Александра Мостового с клубом.

Бывший полузащитник сборной России проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения тренерской лицензии. В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.

«Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Мы продолжили общение, ему нравится с нами взаимодействовать. Будем думать, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо», – сказал генеральный директор «Динамо ».

Мостовой о «Динамо»: «Я им сказал: «Где Царь – там победа». Они пригласили меня на футбол и сыграли один из лучших матчей»