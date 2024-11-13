Мостовой о «Динамо»: «Я им сказал: «Где Царь – там победа». Они пригласили меня на футбол и сыграли один из лучших матчей»
Александр Мостовой высказался о посещении матча «Динамо».
Бывший футболист сборной России прошел тренерскую стажировку в московском клубе.
«Стажировка в «Динамо» почти закончилась, у ребят 3-4 дня выходных из‑за матча сборных. Мы завтра созвонимся, я могу прийти. Надо попасть в график. Все необходимые занятия я посетил, я прошел курс за 3-4 дня.
«Динамо» пригласило меня на футбол и сыграло одну из лучших игр. Я им сказал: «Где Царь – там победа, приглашайте», – заявил Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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