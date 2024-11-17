Слуцкий взял бы Мостового на стажировку в «Шанхай», если бы тот попросил: «Конечно»

Леонид Слуцкий готов взять Александра Мостового на стажировку в Китай.

– Если бы Александр Мостовой попросился к вам на стажировку, вы бы его пустили?

– Конечно, – улыбнувшись ответил главный тренер «Шанхай Шеньхуа ».