Слуцкий взял бы Мостового на стажировку в «Шанхай», если бы тот попросил: «Конечно»
Леонид Слуцкий готов взять Александра Мостового на стажировку в Китай.
– Если бы Александр Мостовой попросился к вам на стажировку, вы бы его пустили?
– Конечно, – улыбнувшись ответил главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
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