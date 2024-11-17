  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий взял бы Мостового на стажировку в «Шанхай», если бы тот попросил: «Конечно»
3

Слуцкий взял бы Мостового на стажировку в «Шанхай», если бы тот попросил: «Конечно»

Леонид Слуцкий готов взять Александра Мостового на стажировку в Китай.

– Если бы Александр Мостовой попросился к вам на стажировку, вы бы его пустили?

– Конечно, – улыбнувшись ответил главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
logoАлександр Мостовой
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слуцкий о ежемесячных тратах: «Порядка 7-8 тысяч евро для комфортной жизни в Шанхае»
20сегодня, 13:44
Слуцкий о Китае: «Чувствую себя как Загитова, которой все кидают плюшевых медведей на лед. Или рок-звездой, группой Metallica – просто купаешься в любви болельщиков»
4415 ноября, 15:03
«Слуцкий убрал коррупционную чепуху. Поссорился с влиятельным игроком, его больше нет в составе». Журналист Уилсон – о работе тренера в «Шанхае»
1012 ноября, 14:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Акбашев забил со своей половины поля. У «Черноморца» 2-й такой гол в сезоне Первой лиги
522 минуты назадВидео
Ван Дейк – самый ценный игрок «Ливерпуля» в этом сезоне по версии ESPN. Салах – 2-й, Трент – 3-й
527 минут назад
Пивоваров о поражении «Динамо» в шоу-матче: «Результат бьет по самолюбию – «Амкал» должны обыгрывать в любом составе. В обороне играли плохо»
1139 минут назад
Лига наций. Италия против Франции, Англия принимает Ирландию, Казахстан в гостях у Норвегии, Израиль сыграет с Бельгией
4039 минут назадLive
Это форма «Милана» или «Ювентуса»? Златан не справился
40 минут назадСпецпроект
Роналдо хочет возглавить бразильскую федерацию в 2026-м и назначить Гвардиолу тренером сборной. Пеп в курсе, но пока не дал никакого ответа (Diario Sport)
443 минуты назад
Медведева об игре за «Динамо» против «Амкала»: «Мне никто ничего не объяснил, сказали: «Иди играй». С микрофоном и камерой привычнее. Пойдем с командой катать произвольную в следующий раз»
1849 минут назад
Родри: «Не пользуюсь соцсетями, но в курсе происходящего. Когда хочу что-то узнать, пишу прямо в Google: «Родри статистика». Основной источник информации – подкасты»
1856 минут назад
Возвращение Рамоса в «Реал» исключено. Серхио считает, что помог бы мадридцам
19сегодня, 16:30
Мостовой о стажировке у Слуцкого: «Молодец, что согласился меня позвать, ради такого я бы поехал в Шанхай. В футболе все давно придумано, каждый тренер, в том числе Леонид, это знает»
52сегодня, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимой «Спартаку» можно избавиться от Жозе. Абена не пришелся ко двору, на выход еще Дуарте, возможно. Маркиньос не так ярок, как хотелось бы». Дьяков о красно-белых
15 минут назад
Крис Камара: «Не согласен, что из-за расизма уходить нужно командам. Выводить со стадиона надо этих так называемых фанатов. Иначе при 0:2 кто-нибудь сорвет матч выкриками»
12 минут назад
«России не стоит ждать легкой прогулки с Сирией. Там весь состав играет в Европе и Южной Америке, а не только в Азии, как раньше». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о матче
115 минут назад
Директор саудовской лиги о Роналду: «Он оказал огромное влияние как внутри, так и на международном уровне. Продление контракта – дело Криштиану и клуба»
325 минут назад
Англия – Ирландия. Кейн, Беллингем и Мадуэке в старте. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Футболистка «Коринтианса» Рибейро сбила женщину и пыталась скрыться с места ДТП. Ее остановили свидетели, заблокировав автомобиль спортсменки в 400 метрах от места аварии
59 минут назад
Первая лига. «Сочи» на 95-й вырвал победу у «Тюмени», «Торпедо» и СКА сыграли 2:2, «Родина» – «Черноморец»
37сегодня, 16:35Live
Педро прыгнет в фонтан Треви в случае победы «Лацио» в Лиге Европы: «Если разрешат и меня не арестуют»
4сегодня, 16:07
Канчельскис о Батракове: «В АПЛ его не будет – он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно. Главное не погнаться за деньгами, а продолжать работать»
1сегодня, 15:53
Петржела о «Зените»: «Единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок»
9сегодня, 15:50