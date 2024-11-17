Мостовой о стажировке у Слуцкого: «Молодец, что согласился меня позвать, ради такого я бы поехал в Шанхай. В футболе все давно придумано, каждый тренер, в том числе Леонид, это знает»
Александр Мостовой с энтузиазмом воспринял возможность стажировки в Шанхае.
Ранее Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шеньхуа», заявил, что взял бы экс-хавбека сборной России к себе, если бы тот попросил.
«Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет тридцать, поэтому почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстроразвивающаяся страна.
Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай.
В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знает», – заявил Мостовой.
Мостовой о 2-м месте Слуцкого в Китае: «Мне он вообще не интересен. Предпочитаю обсуждать футбольных людей»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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