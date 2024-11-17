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Холанд дважды забил Казахстану. У форварда 21 гол в 22 матчах сезона за «Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с Казахстаном.

Нападающий сборной Норвегии открыл счет на 23-й минуте матча Лиги наций, а на 37-й увеличил разницу. Во втором случае ему ассистировал Антонио Нуса.

В этом сезоне 24-летний форвард провел 22 матча в составе национальной команды и «Манчестер Сити» и забил 21 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Черчесов о словах про АКМ и Холанда: «Никто не понял. Алип, Касым и Марочкин – три центральных защитника, которые сдерживают Эрлинга. Казахстану сулили 0:5, но как-то получилось 0:0»

Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСтанислав Черчесов
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoЭрлинг Холанд
logoSports – Казахстан
logoАнтонио Нуса
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