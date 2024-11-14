У Холанда 19 голов в 21 матче сезона за «Ман Сити» и сборную Норвегии. Форвард забил Словении
Эрлинг Холанд забил 19 голов в 21 матче сезона.
Сегодня нападающий сборной Норвегии поразил ворота команды Словении в матче 5-го тура Лиги наций (2:1, перерыв).
Всего на счету 24-летнего футболиста 19 забитых мячей в 21 матче сезона за клуб и национальную команду в сезоне-2024/25. 15 голов он забил в составе «Манчестер Сити», еще 4 – за сборную.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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