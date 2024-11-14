  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»
15

Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»

Деку заявил, что «Барсе» сейчас не нужны Эрлинг Холанд и Виктор Дьокереш.

«Сначала мы должны понять, нужен ли нам Холанд в будущем. Сейчас мы этого не знаем. На данный момент нам не нужна «девятка». У нас есть Роберт [Левандовски]. Мы не планируем трансфер «девятки». Это не является для нас приоритетом, потому что мы должны сосредоточиться на этом сезоне.

Дьокереш – хороший игрок. Он прилично забивает в Португалии. Мы знаем о нем, как и о других, но это не является нашим приоритетом на данный момент. Когда придет время принимать решение, и если я должен буду его принять, так как я отвечаю за клуб, мы рассмотрим варианты. Но я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить о каком-то игроке.

Сейчас очень трудно найти нападающего, как Роберт. Есть один или два игрока такого же уровня. Возможно, Холанд или кто-то другой. Игроков такого уровня очень мало. Но мы не будем зацикливаться на поиске нападающего сейчас, потому что сначала сосредоточимся на том, что может показать Роберт.

Я уверен, что он счастлив здесь. Он победитель, и если у нас будет удачный сезон, я думаю, он захочет остаться. Мы хотим, чтобы Роберт продолжал быть счастливым, забивать голы и захотел остаться, как минимум, еще один сезон», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Контракт 36-летнего Левандовского с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года и включает возможность продления еще на один сезон. В текущем сезоне Ла Лиги поляк забил 14 голов в 13 матчах. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoДеку
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoРоберт Левандовски
logoЭрлинг Холанд
logoВиктор Дьокереш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
2сегодня, 13:48
Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
1сегодня, 13:36
«Барселона», «Бавария», «Челси», «Лион» – в числе претендентов на приз лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс претендуют на приз лучшей футболистке
2сегодня, 10:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Свободу Палестине» – не спортивное послание. Политическим провокациям не место на стадионе, общество больше не принимает такие вещи». Министр спорта Франции о баннере фанатов «ПСЖ»
1216 минут назад
Мостовой о Fan ID: «Зачем и почему его вводили, до сих пор никто не знает. Потеряли тысяч пять ребят, которые болеют и переживают – всю жизнь в этой атмосфере играли»
219 минут назад
Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»
529 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Казахстан – Австрия
2131 минуту назад
Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)
1545 минут назад
Раньери возглавил «Рому» до конца сезона. Летом Клаудио станет консультантом клуба по спортивным вопросам
2454 минуты назад
Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»
458 минут назад
Хавьер Тебас: «В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны – важна конкуренция и бренд чемпионата»
459 минут назад
Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»
31сегодня, 13:32
«Просмотры Match of the Day рухнут, если замену Линекеру выберут из соображений инклюзивности, а не по заслугам. Не хочу, чтобы шоу испортили повесткой». Экс-председатель «Пэлас» об уходе Гари из программы BBC
13сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Когда я впервые попал в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»
1 минуту назад
Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
5 минут назад
Терехин о матче с Брунеем: «Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас какие-то рыбаки. Будет смех, если забьют нашей сборной! Россия забьет 5-6 мячей»
6 минут назад
Де Лигт об «МЮ»: «Я перешел не только ради тен Хага. Это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Надеюсь, Аморим выведет нас на уровень выше»
117 минут назад
Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»
252 минуты назад
Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
2сегодня, 13:48
Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
1сегодня, 13:36
Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»
11сегодня, 12:59
В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»
8сегодня, 12:42
«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
6сегодня, 11:54