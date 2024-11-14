Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»

Деку заявил, что «Барсе» сейчас не нужны Эрлинг Холанд и Виктор Дьокереш.

«Сначала мы должны понять, нужен ли нам Холанд в будущем. Сейчас мы этого не знаем. На данный момент нам не нужна «девятка». У нас есть Роберт [Левандовски ]. Мы не планируем трансфер «девятки». Это не является для нас приоритетом, потому что мы должны сосредоточиться на этом сезоне.

Дьокереш – хороший игрок. Он прилично забивает в Португалии. Мы знаем о нем, как и о других, но это не является нашим приоритетом на данный момент. Когда придет время принимать решение, и если я должен буду его принять, так как я отвечаю за клуб, мы рассмотрим варианты. Но я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить о каком-то игроке.

Сейчас очень трудно найти нападающего, как Роберт. Есть один или два игрока такого же уровня. Возможно, Холанд или кто-то другой. Игроков такого уровня очень мало. Но мы не будем зацикливаться на поиске нападающего сейчас, потому что сначала сосредоточимся на том, что может показать Роберт.

Я уверен, что он счастлив здесь. Он победитель, и если у нас будет удачный сезон, я думаю, он захочет остаться. Мы хотим, чтобы Роберт продолжал быть счастливым, забивать голы и захотел остаться, как минимум, еще один сезон», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Контракт 36-летнего Левандовского с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года и включает возможность продления еще на один сезон. В текущем сезоне Ла Лиги поляк забил 14 голов в 13 матчах. Его статистика – здесь .