Холанд – самый ценный игрок «Ман Сити» в этом сезоне по версии ESPN. Фоден – 2-й, Гвардиол – 3-й, де Брюйне – 12-й

Эрлинг Холанд – самый ценный игрок «Манчестер Сити» по версии ESPN.

Спортивный портал составил список из 15 самых ценных футболистов «горожан» на старте текущего сезона, оценив уровень и стабильность их игры и частоту появления на поле.

В рейтинг включены только те игроки, которые провели не менее 200 минут в этом сезоне АПЛ . Поэтому в нем нет травмированного Родри, который ранее занимал первое место два раза подряд.

Топ-15 выглядит так:

1. Эрлинг Холанд.

2. Филип Фоден.

3. Йошко Гвардиол.

4. Матео Ковачич.

5. Рубен Диаш.

6. Бернарду Силва.

7. Мануэль Аканджи.

8. Эдерсон.

9. Джон Стоунз.

10. Рико Льюис.

11. Савио Морейра.

12. Кевин де Брюйне.

13. Жереми Доку.

14. Кайл Уокер.

15. Илкай Гюндоган.