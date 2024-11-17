Пивоваров о поражении «Динамо» в шоу-матче: «Результат бьет по самолюбию – «Амкал» должны обыгрывать в любом составе. В обороне играли плохо»

Павел Пивоваров прокомментировал поражение «Динамо» от «Амкала» (2:3).

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«Такой результат бьет по самолюбию. «Динамо» в любом составе должно обыгрывать «Амкал». В обороне играли плохо. Но «Амкал» показал хороший футбол», – сказал генеральный директор «Динамо».

В составе «Динамо» сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева – она вышла на поле на последних минутах под номером 99, заменив нападающего Вячеслава Грулева, который передал ей капитанскую повязку.

«Дебют за «Динамо» – маленький подарок Жене Медведевой на день рождения», – добавил Пивоваров .

19 ноябре Медведевой исполнится 25 лет.

Медведева об игре за «Динамо» против «Амкала»: «Мне никто ничего не объяснил, сказали: «Иди играй». С микрофоном и камерой привычнее. Пойдем с командой катать произвольную в следующий раз»